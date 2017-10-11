"Раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома": СМИ назвали причину аварии российского Су-24 в Сирии

Во вторник, 11 октября, российская авиагруппа на авиабазе Хмеймим (Латакия) лишилась фронтового бомбардировщика Су-24М: самолет, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался.

Погибли летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов. Данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в "невзлетном положении" и, совершив разбег по полосе, не имела ни единого шанса оторваться от земли, передает "КоммерсантЪ".

По данным издания, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которая установит причины ЧП.

Как рассказали военные источники, инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. По утверждению военных, технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий на его состояние не возникло.

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По словам собеседников "Ъ", получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр "руление". Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло.

По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы.

На место была отправлена спасательная группа, однако спасать было уже некого: после того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся.

"Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома. Шансов выжить у пилотов не было. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 октября при осуществлении разгона на взлете с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевого задания выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился российский Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.