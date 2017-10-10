В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Экипаж российского самолета не успел катапультироваться и погиб.
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник, 10 октября, потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", — рассказали в российском военном ведомстве.
На земле разрушений нет. По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама.