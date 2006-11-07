Действующий президент Таджикистана переизбран на 7 лет

Президентом Таджикистана на очередной - семилетний - срок переизбран Эмомали Рахмонов, передает радио Свобода.

По данным Центризбиркома, за него проголосовали почти 77 процентов избирателей. Явка составила - свыше девяноста процентов.

Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей.

На пост главы государства претендовали еще четыре кандидата. Международные наблюдатели указывают на отсутствие реальной предвыборной конкуренции.

Рахмонов находится у власти с 1992 года.