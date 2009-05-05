Поляки думают, что с евро их жизнь станет хуже (опрос)

Большинство поляков считает, что введение единой европейской валюты в Польше отрицательно повлияет на их жизнь, но, в то же время, улучшит состояние национальной экономики.

Как сообщает TVN24, об этом свидетельствуют результаты опроса TNS OBOP, проведенного в апреле.

Данные опросы показывают, что количество сторонников введения евро по сравнению с февралем выросло на 3%, а противников уменьшилось на 1%.

«Несмотря на все более позитивное отношение к евро, 52% опрошенных считают, что евровалюта плохо повлияет на их материальное положение», - отметил TNS OBOP.

По данным опроса, лишь каждый пятый поляк ожидает позитивного влияния от присоединения Польши к зоне евро, которая сегодня объединяет 16 из 27 стран Евросоюза.

В то же время на 5% - до 44% - выросло количество польских граждан, которые считают, что от вступления в еврозону выиграет польская экономика.

Треть поляков хотела бы ввести евро до 2012 года.

По мнению 17% опрошенных, Польша, которая обязалась ввести евро в договоре о вступлении страны в Евросоюз, никогда не должна вводить единую европейскую валюту.

Как сообщал УНИАН, польское правительство планировало присоединиться к ERM2, который является подготовительным этапом для введения единой европейской валюты, в мае-июне этого года.

В то же время в последнее время появляется все больше сообщений, которые подвергают сомнению реальность этих планов, в частности, о растущем дефиците бюджета и худшем прогнозе развития польской экономики.

Справка УНИАН. Либеральная «Гражданская платформа» (РО), которая сформировала коалиционное правительство в конце 2007 года, хочет ввести евро в 2012 году, однако против форсирования введения единой европейской валюты выступает крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS).

Для введения евро, кроме выполнения экономических критериев Европейского центрального банка, Польша должна внести изменения в Конституцию страны, чего РО не сможет сделать без голосов PiS.

Кроме этого, изменения к Конституции должен подписать Президент, который является соучредителем PiS.

По данным Deloitte, за введение евро выступают почти 90% польских предпринимателей.