Министра обороны Грузии не пропустили в мятежную часть

Военнослужащие бронетанкового батальона в Мухровани, что в 30 км от Тбилиси, сегодня утром подняли мятеж.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил министр обороны Грузии Давид СИХАРУЛИДЗЕ.

«Сегодня на рассвете заявили о неподчинении и устроили мятеж», - сказал он.

По словам Д.СИХАРУЛИДЗЕ, «там находятся лица, не имеющие отношения к батальону, а также несколько гражданских лиц и руководители ряда других батальонов». «Неподчинение и мятеж вызваны проведенной правоохранительными органами Грузии спецоперацией", – заявил министр.

Он также добавил, что «на данный момент мятеж продолжается».

В Мухровани работает оперативный штаб, на месте находятся высокопоставленные представители Минобороны и МВД, они призывают военнослужащих прекратить неподчинение. Как подчеркнул Д.СИХАРУЛИДЗЕ, он лично пытался войти в часть и провести переговоры, но сделать этого не удалось.

Министр отметил, что мятежники «не выдвигают конкретных требований». «Мы продолжаем вести переговоры с мятежниками, им известно наше предложение», – сказал Д.СИХАРУЛИДЗЕ, добавив, что «все командующие, находящиеся в Мухровани и участвующие в мятеже, сняты с занимаемых должностей».