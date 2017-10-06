В Каталонии обнародовали окончательные результаты референдума

В Каталонии объявили окончательные результаты референдума о независимости, который состоялся 1 октября и признан центральными властями Испании незаконным. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно этим результатам, за выход из состава Испании высказались более 90% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила около 43%.

Жители Каталонии, которые выступают против отделения, преимущественно бойкотировали референдум.

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6 октября нейтральная Швейцария выразила готовность стать посредником на переговорах между Мадридом и Барселоной.

Ранее в пятницу в Мадриде извинились за слишком жесткие действия полиции 1 октября, когда в результате столкновений в Каталонии пострадали около тысячи человек.

Полиция блокировала много избирательных участков, изымали бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ применил резиновые пули для разгона демонстраций.

9 октября парламент Каталонии планирует обсудить вопрос об объявлении независимости несмотря на запрет Конституционного суда Испании.