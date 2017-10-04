Каталония 9 октября рассмотрит вопрос о независимости от Испании

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании. Такое решение приняли представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте. Об этом сообщает La Vanguardia, передает "Европейская правда".

Представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) также требуют разрешения на выступление председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона.

Во время своего обращения Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить, как правительство собирается выполнять решение референдума.

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Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Вместе с тем в парламенте пока официально не утвердили повестку дня предстоящего заседания.

Также пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.

Ранее УНИАН сообщал, что король Испании не признал референдум в Каталонии. По данным властей Каталонии, более 90% избирателей 1 октября проголосовали за независимость от Испании.