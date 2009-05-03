Лобода готовится устроить "цирковое шоу" на Евровидении

Сегодня на сцене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве начинаются репетиции участников "Евровидения".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, новую сцену спорткомплекса первыми опробуют представители 9 стран, вошедших в полуфинал. У каждого концертного номера свое оформление сцены. Если Патрисии КААС (Франция) декорации не понадобились вовсе, то представительница Украины Светлана ЛОБОДА устроит настоящее цирковое шоу: она готовит эффектный акробатический номер.

Репетиции будут проходить ежедневно, исполнителю отводится всего 40 минут. После каждого выступления состоится пресс-конференция конкурсанта.

Всего за выход в финал будут бороться 37 стран, из них жюри и зрители выберут 20 исполнителей. Кроме того, по регламенту конкурса, в финале уже автоматически значатся Франция, Германия, Испания, Великобритания, а также страна-хозяйка "Евровидения - 2009" – Россия, которую в этом году представляет 21-летняя украинка Анастасия ПРИХОДЬКО. Она исполнит песню "Мамо" на русском и украинском языках.

Между тем, С.ЛОБОДА уже отправилась в Москву, сообщает «5 канал».

Московские аэропорты уже приняли более 20 рейсов c 200 участниками песенного конкурса.

Второй полофинал, где будет выступать С.ЛОБОДА, назначен на 14 мая. Финал - на 16 мая.