Рекордная жара в Индии убила 72 человека

В Индии в результате рекордной жары скончались по меньшей мере 72 человека.

Как сообщили представители властей страны, температура воздуха в ряде штатов (Раджастхан, Махараштра, Ориса и Уттар-Прадеш) поднялась до 45-47 градусов.

Все погибшие проживали в штате Ориса на восточном побережье, передает РБК.

29 апреля температурный пик в Нью-Дели достиг 43,5 градуса. По информации метеорологической службы Индии, за последние 50 лет это самый жаркий апрель в столице. Они прогнозируют, что в Нью-Дели жаркая погода продержится еще несколько дней.

Представители властей города порекомендовали школам досрочно на месяц раньше начать летние каникулы. Государственные школы столицы 1 мая уже отпустили своих учеников на летние каникулы, однако большинство частных школ, возможно, начнет летние каникулы только в середине месяца.

В 2007 году в Индии и Пакистане от жары погибло более 150 человек, а тогда температура поднялась лишь до 41 градуса по Цельсию.