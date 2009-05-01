Пандемия свиного гриппа продолжается: 508 инфицированных в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения подтвердила уже 508 случаев заражения свиным гриппом в 12 странах мира.

По данным ИТАР-ТАСС, медики уже зарегистрировали опасное заболевание в Австрии (1), Великобритании (8), Германии (3), Израиле (2), Испании (13), Канаде (34), Коста-Рике (2), Мексике (312), Новой Зеландии (3), Нидерландах (1), США (128) и Швеции (1).

Как сообщалось накануне, ВОЗ отказывается от названия гриппа свиной, чтобы избежать неудачного термина, который представляет свиней как опасных животных. Такое решение, по заявлению официального представителя ВОЗ Ричарда ТОМСОНА, принято после того, как мировая аграрная индустрия и подовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выразили обеспокоенность таким названием. Термин, по их мнению, вводит в заблуждение потребителей, которые отказываются от покупки свинины и изделий из нее, и приводит к безосновательному забою свиней в ряде стран.

Как отметил Р.ТОМСОН, теперь грипп будет называться научным термином H1N1 грипп А. Ранее Европейская комиссия подтвердила, что приняла решение называть новым вирусом гриппа, а не свиным гриппом заболевание, которому ВОЗ в среду присвоила 5-й уровень угрозы инфицирования населения. По мнению еврокомиссара по здравоохранению, "лучше использовать термин новый вирус гриппа, чтобы избегать аналогии с заболеванием животных".

В самой Мексике - очаге заболевания - потребление свинины и продуктов из нее уже упало на 85%, что производители и продавцы связывают прежде всего с неудачным названием вирусного заболевания.

В США из-за распространения свиного гриппа временно закрыты уже свыше 300 школ. Об этом сообщило министерство образования, указав, что на "вынужденные каникулы" отправлены около 200 тыс. учеников.