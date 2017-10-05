В Перу военный Ан-32 врезался в базу полиции (видео)

В аэропорту города Масамари самолет Ан-32 вооруженных сил Перу врезался в полицейскую базу, передает 112.ua.

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Отмечается, что причиной произошедшего стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Конго разбился Ан-12 с тремя украинцами на борту, перевозивший боеприпасы.