"Благодарен за замечательную жизнь": Маккейн рассказал об "очень плохом прогнозе" врачей

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что врачи дали ему "очень плохой прогноз" в борьбе с раком мозга.Об этом сообщает Associated Press.

Маккейну в июле провели хирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга, которая позже была признана формой глиобластомы – такого же типа рака, который был у бывшего коллеги Маккейна из Сената Эдварда Мура Кеннеди, умершего в 2009 году.

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Маккейн рассказал в программе "60 минут" на телеканале CBS, что он много думает о Кеннеди. Он сказал, что Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и "никогда не сдавался, потому что он любил свое дело".

Маккейн отметил, что у него есть "иногда чувство страха того, что произойдет", но он утверждает, что благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".