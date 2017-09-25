Трамп ужесточил въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает условия въезда на территорию США гражданам нескольких стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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В новом документе, который вступает в силу 18 октября, называются такие государства, как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла.

Согласно тексту указа, гражданам этих стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Применительно к Венесуэле временный запрет распространяется только на чиновников.

"Сделать Америку безопасной — мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить", — написал Дональд Трамп в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что действие предыдущего указа, который касался шести стран с преимущественно мусульманским населением, окончилось в воскресенье, 24 сентября.