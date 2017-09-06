"Мечтатели" против Трампа: в США проходят протесты из-за отмены программы защиты молодых иммигрантов (фото, видео)

Полиция Нью-Йорка арестовала 34 участника демонстрации против решение президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающий молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США, сообщает ABCNews.

Демонстрация происходила напротив "Башни Трампа" - здания, принадлежащего компании американского президента. Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела в действие программу DACA (отсроченные мероприятия в отношении детей-иммигрантов) летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам моложе 30 лет, которые прибыли в США еще будучи детьми.

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Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны отвечать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США. Согласно условиям DACA американские власти обязались на два года отсрочить любые мероприятия, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе, пишет ТСН.

Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США. Сейчас DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.

Напомним, Верховный суд США частично разблокировал миграционный указ Трампа

Верховный суд США частично восстановил действие указа президента США о запрете въезда в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением. Указ касается Ливии, Ирана, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Раньше это распоряжение было приостановлено федеральным судом и оставлено без изменений апелляционными судами США.