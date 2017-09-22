Суд продлил арест для экс-"регионала" Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора Павла Кожухивского о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова на 60 дней.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Александр Пелих, трансляция заседания велась на сайте Судебной власти Украины.

Читайте такжеЭкс-регионал Ефремов вывел миллионы долларов на счета своих иностранных компаний, работая председателем Луганской ОГА

«Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно. Поэтому ходатайство прокурора Кожухивского подлежит удовлетворению», - заявил он.

В то же время Пелих отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются в некоторых из инкриминируемых Ефремову статьях Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская Народная Республика»; государственной измене.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он и сейчас находится под арестом.