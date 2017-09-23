Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги увольнять игроков, проигнорировавших гимн

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ), отказавшихся стоя выслушать национальный гимн страны, сообщает ESPN.

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Трамп заявил, что руководство лиги обязано увольнять футболистов, проигнорировавших исполнение гимна. Он также призвал зрителей покидать трибуны при проявлении неуважения к ценностям США.

Во время исполнения гимна перед матчем некоторые игроки НФЛ опустились на одно колено, выражая протест против жестокого обращения полиции с арфоамериканцами.