Ким Чен Ын сравнил заявление Трампа об уничтожении КНДР с объявлением войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи. Текст заявления Ким Чен Ына приводит агентство ЦТАК, передает ТАСС.

По его словам, вместо убедительных высказываний на Генеральной Ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Трамп выступил с "грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники". Ким Чен Ын также сравнил выступление президента США с "лаем испуганной собаки".

"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем", - добавил Ким Чен Ын.

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По его мнению, Трамп после прихода к власти "обращается ко всем странам с угрозами и шантажом". "Он представляет собой не политического деятеля, а хулигана и гангстера. Сегодня в моей памяти всплывают насмешки людей, которые во время предвыборной кампании в США называли Трампа "политическим невеждой", - отметил он.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что подобные заявления со стороны США подтверждают правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы. "Высказывания Трампа отнюдь не запугивают и не останавливают меня, а, наоборот, подтверждают, что выбранный мною путь единственный правильный и по нему следует идти до конца", - говорится в обращении Ким Чен Ына.