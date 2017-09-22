Путин позитивно оценил российско-белорусские учения "Запад-2017"

Президент Российской Федерации Владимир Путин позитивно высказался о российско-белорусских военных учениях «Запад-2017», которые он проинспектировал на полигоне в Ленинградской области. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеЭксперт предупредил о высокой вероятности госпереворота в Молдове

«Пока президент публично не давал оценки состоявшимся учениям. Естественно, они только завершены, пока подводятся итоги. Но можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров», - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова оценка Кремля итогов учений «Запад-2017».

По его словам, Путину регулярно осуществляются все необходимые доклады по линии оборонного ведомства. «Разумеется, по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, докладывалось ли президенту об инциденте с вертолетом и обстрелом зрителей до того, как он позитивно высказался о ходе учений.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" проходили на территории двух стран с 14 по 20 сентября. В Минобороны РФ заявили, что в учениях принимали участие 13 тыс. военнослужащих.

По данным представителей НАТО, в них были задействованы от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Президент Украины Петр Порошенко осудил учения «Запад-2017». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина вместе с партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

По информации СМИ, во время учений вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом, в результате два человека получили тяжелые травмы.