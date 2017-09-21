Россия выводит технику из Беларуси после военных учений "Запад-2017" (фото)

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений «Запад-2017». Об этом с места событий сообщают корреспонденты белорусской редакции Радио Свобода.

Читайте такжеСМИ узнали новые подробности запуска ракеты по зрителям на учениях "Запад-2017" (видео)По их данным, 21 сентября на железнодорожной станции Верайци находятся около 50 танков различной модификации, большинство из них уже загружены на платформы.

По словам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили учения, прибыла своим ходом вечером 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» происходили на территории Беларуси с 14 до 20 сентября. По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси беспокоились, что Кремлю учения нужны для превращения Беларуси в плацдарм для наступления на Украину.

Министерство обороны Беларуси отмечало «оборонительный» характер учений «Запад-2017» и обещало, что все российские военнослужащие, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.