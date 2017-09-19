Турчинов рассказал, как Россия скрывает реальный масштаб учений "Запад-2017"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что в активной фазе стратегических командно-штабных учений ВС Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" принимают участие более 120 тыс. человек, 10 тыс. ед. военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО Украины.

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Турчинов напомнил, что с 17 сентября начался второй этап российско-белорусских учений «Запад-2017». «Активная фаза указанных учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь, что позволяет скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил), который значительно превышает официально анонсированный», - отметил он.

«По состоянию на 19 сентября реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках «Запад-2017», оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок разного класса», - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, общие стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.