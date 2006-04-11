Шварценеггер ввел чрезвычайное положение в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ввел чрезвычайное положение в семи северных и центральных районах штата, передает Associated Press.

По мнению калифорнийских властей, из-за сильных дождей жизням людей, проживающих в зоне, объявленной на чрезвычайном положении, а так же их имуществу угрожает серьезная опасность.

За март в Калифорнии выпало рекордное количество осадков за весь период наблюдений. Кроме того, метеорологи предсказывают еще не менее десяти дождливых дней. При этом почти все калифорнийские водохранилища заполнены водой до предела. Ранее, в феврале, Арнольд Шварценеггер уже вводил чрезвычайное положение в связи с потребностью системы калифорнийских дамб в ремонте. Тогда на него было потрачено 103 миллиона долларов.

Лента.ру