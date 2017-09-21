Стивену Кингу исполняется 70: подборка самых ярких экранизаций книг короля ужасов (видео)

Сегодня одному из самых популярных писателей современности - Стивену Кингу исполняется 70 лет. Сейчас он всемирно известный и один из самых богатых писателей в мире.

Его первый роман "Кэрри" 30 раз получал отказ от издателей. Кинг в отчаянии выбросил рукопись на помойку. Однако жена спасла это произведение и уговорила мужа попробовать еще раз. В конце концов писателю одно из издательств прислало чек с гонораром - в 2,5 тысячи долларов. Именно тот роман "с помойки" открыл миру имя Стивена Кинга.

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А дальше из года в год книги гения мистического жанра становятся фильмами и сериалами. Чего стоят только "Побег из Шоушенка", "Лангольеры", "Зеленая миля", "Сияние", "Оно" и еще более десятка картин, которые стали любимыми у миллионов зрителей.

Далее предлагаем подборку самых ярких лент по книгам Стивена Кинга.