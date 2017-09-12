Еще одно произведение Стивена Кинга будет экранизировано

Еще одно произведение американского писателя Стивена Кинга будет экранизировано. Им станет рассказ "Детки в клетке", сообщает 112.ua со ссылкой на Variety.

Сценаристом и режиссером адаптации будет Шон Картер, ранее работавший в команде создателей триллера "Взлом" о запертой в собственном доме семье.

Читайте также"Никаких больше клоунов, Дональд": Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по его книгам

"Детки в клетке" были впервые опубликованы в 1972 году. Это рассказ о строгой учительнице, которая замечает тревожные странности у своих учеников.

Отметим, книги Стивена Кинга часто превращаются в популярные фильмы. На прошлой неделе в прокат вышел фильм "Оно". Также в этом году вышла экранизация первой части популярной серии "Темная башня", а еще два сериала по произведениям писателя: "Туман" и "Мистер Мерседес".