Еще одно произведение Стивена Кинга будет экранизировано

14:54, 12 сентября 2017
Мир
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Рассказ об учительнице, которая замечает нечто демоническое в своих учениках, превратится в фильм.

Список экранизаций произведений Стивена Кинга постоянно пополняется / Фото playbuzz.com

Еще одно произведение американского писателя Стивена Кинга будет экранизировано. Им станет рассказ "Детки в клетке", сообщает 112.ua со ссылкой на Variety.

Сценаристом и режиссером адаптации будет Шон Картер, ранее работавший в команде создателей триллера "Взлом" о запертой в собственном доме семье.

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"Детки в клетке" были впервые опубликованы в 1972 году. Это рассказ о строгой учительнице, которая замечает тревожные странности у своих учеников.

Отметим, книги Стивена Кинга часто превращаются в популярные фильмы. На прошлой неделе в прокат вышел фильм "Оно". Также в этом году вышла экранизация первой части популярной серии "Темная башня", а еще два сериала по произведениям писателя: "Туман" и "Мистер Мерседес".

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