Руководителей Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Компания Twitter сообщила о запланированной встрече с Комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.

В своем заявлении компания сообщила, что ее представители встретятся с сотрудниками Комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

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Агентство напоминает, что Комитет внимательно изучает распространение фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях на время выборов.

Уже состоялась встреча с представителями компании Facebook.

Сообщается, что топ-демократ в Комитете, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, сказал, что он хочет также допросить Twitter, и узнать больше об использовании поддельных учетных записей и сети ботов для распространения дезинформации.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Это был шаг, который, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, означает полномасштабную торговую войну против Москвы. Законодательство, одобренное Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за вероятное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США.