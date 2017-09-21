Итальянский тракторист выпахал на поле эмблему ООН (видео)

Дарио Гамбарин создал на своем сельскохозяйственном участке огромный символ ООН. Для этого ландшафтный художник не поленился самостоятельно вспахать на стареньком тракторе почти три гектара земли.

Правда изображение немного изменил. Призывая мировых лидеров больше заботиться о мире – континенты земного шара итальянец заменил на символ пацифистов.

Такую эмблему итальянец создал не зря, ведь именно 21 сентября отмечается Международный день мира, который иногда неофициально называют "Всемирный день мира". Он посвящен миру, в частности, отсутствию войны и насилия на земле.

Этот день впервые отмечался в 1982 году. В 2013 году этот день в ООН был посвящен мирному образованию, как залогу сокращения конфликтов в мире.