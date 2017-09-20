Трамп возложил на Клинтон ответственность за появление ядерного оружия в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, позволила Северной Кореи проводить исследования ядерного оружия и создать оружие. Об этом он написал в твиттере.

«После того, как позволить Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем, Хиллари критикует [меня]», — написал Трамп.

Читайте такжеПрезидент Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером

Ранее, выступая на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп пригрозил «полностью уничтожить» режим «человека-ракеты» Ким Чен Ына.