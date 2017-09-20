Трамп возложил на Клинтон ответственность за появление ядерного оружия в КНДР
15:45, 20 сентября 2017Мир
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Трамп заявил, что именно Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, позволила Северной Кореи проводить исследования ядерного оружия и создать оружие.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, позволила Северной Кореи проводить исследования ядерного оружия и создать оружие. Об этом он написал в твиттере.
«После того, как позволить Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем, Хиллари критикует [меня]», — написал Трамп.
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Ранее, выступая на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп пригрозил «полностью уничтожить» режим «человека-ракеты» Ким Чен Ына.
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