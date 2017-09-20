Россия применяет в Украине методы шантажа, угроз и агрессии - Грибаускайте

Мировое сообщество должно знать и не забывать, что российские власти способствуют тому, чтобы в Украине происходили не менее ужасные вещи, чем в Сирии и Северной Кореи.

Об этом заявила в выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет 112 Украина.

"Внимание мира сейчас приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО", - сказала Грибаускайте.

Читайте такжеПосле оккупации Крыма и агрессии на Донбассе Россия пытается подорвать авторитет ЕСПЧ – Грибаускайте

Президент Литвы подчеркнула, что Россия, являясь постоянным членом Совбеза ООН, не выполняет своих обязательств по поддержанию мира и даже нарушает Устав ООН, напав на Грузию, аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины.

Президент Литвы призвала международное сообщество сплотиться для того, чтобы дать отпор агрессорам.

"Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действия нарушителей, поскольку это лишь поощрит их", - уверена Грибаускайте.

Отметим, что перед выступлением президента Литвы российская делегация в знак протеста покинула зал.