Санкции против России будут действовать до возвращения Крыма Украине - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что санкции против Российской Федерации сохранятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возвращения Крыма.

Читайте такжеВолкер рассказал о видении США миротворческой миссии на Донбассе Об этом он сказал журналистам на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина", в эфире которого звучал закадровый украинский перевод.

По его мнению, санкции оказывают на Россию негативное влияние. Волкер утверждает, что санкции будут сохраняться достаточно длительный период времени.

"Я думаю, они понимают, что это будет продолжаться еще очень долго. Но я также вижу желание России, чтобы санкции были сняты", - сказал он.

Спецпредставитель США напомнил о двух пакетах санкций, введенных из-за незаконной аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

"Если она признает, что она аннексировала Крым, что она вторглась на восточную территорию Украины, тогда мы можем поговорить... Если мы говорим о Минских договоренностях, то это не только о прекращении огня. Они требуют также политических шагов, безопасности, восстановления суверенитета Украины, полный контроль Украиной ее территории, и поэтому санкции не будут сняты до того, пока все это не будет выполнено", - заявил Волкер.

"Даже если Россия выполнит эти условия, и мы будем уверены, что она хочет восстановить суверенитет Украины, через механизмы, которые мы сейчас разрабатываем, санкции все еще останутся активными из-за Крыма", - добавил он.