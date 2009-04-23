Армения и Турция помирились

Армения и Турция договорились о нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Армении, Турции и Швейцарии, текст которого распространило здесь управление печати и информации внешнеполитического ведомства Армении, передает ИТАР-ТАСС.

"Турция и Армения совместно, при посредничестве Швейцарии, провели интенсивную работу с целью нормализовать двусторонние отношения и развивать их в духе добрососедства и взаимного уважения", - говорится в заявлении. Таким образом, они дадут импульс "миру, стабильности и безопасности во всем регионе", - отмечается в документе. "В этом процессе обе стороны добились ощутимого прогресса и взаимопонимания", - указано в заявлении.

"Они (Армения и Турция) пришли к согласию вокруг рамок всеобъемлющей нормализации двусторонних отношений в форме, удовлетворяющей обе стороны", - подчеркивается в заявлении. "В этом контексте определена "дорожная карта", - сообщили главы МИД Армении, Турции и Швейцарии.