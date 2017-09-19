Испания высылает посла КНДР: до 30 сентября он должен покинуть страну

МИД Испании объявило посла КНДР Ким Хек Чоля персоной нон грата.

Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", – говорится в сообщении.

Как передает «Европейская правда», в МИД Испании заявили, что посол должен прекратить свои полномочия и покинуть страну до 30 сентября.

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Правительство Испании приказало посольству КНДР сократить персонал еще 1 сентября, однако тогда речь не шла о выдворении посла. С начала сентября Северная Корея провела еще несколько ракетных испытаний.

Таким образом Испания стала четвертой страной, которая прибегла к выдворению посла КНДР в связи с ядерной и ракетной программами. Ранее аналогичный шаг сделали Перу, Мексика и Кувейт.