Издатель продает контрольный пакет легендарного журнала Rolling Stone

Контрольный пакет акций легендарного американского журнала о рок-музыке Rolling Stone будет выставлен на продажу. Об этом объявила компания-издатель, пишет Русская служба ВВС.

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"Мы приложили огромные усилия, чтобы превратить Rolling Stone в многоплатформенную компанию, и мы очень хотим найти правильное место, чтобы развивать наш мощный фонд и стремительно развивать наш бизнес", - сказано в заявлении президента компании Wenner Media Гуса Уэннера.

До этого основатель журнала Ян Уэннер сказал в интервью изданию New York Times, что сейчас у него и его сына Гуса уже не хватает сил, чтобы развивать популярный бренд.

"Есть уровень амбиций, который мы не можем удовлетворить своими силами. Поэтому мы решили поступить предусмотрительно и действовать на опережение", - объяснил Уэннер.

В статье отмечается, что в прошлом году Ян Веннер уже продал 49% акций Rolling Stone сингапурской компании BandLab Technologies. Новый покупатель контрольного пакета издания пока не называется.

Кроме того, ранее в этом году семейное предприятие Уэннеров продало два других своих издания: журналы US Weekly и Men's Journal. Покупателем стала компания American Media.

Сегодня журнал Rolling Stone выходит на различных медиа-платформах, а его ежемесячная аудитория составляет около 60 миллионов читателей. За последние три года интернет-трафик издания вырос почти на 50%, а его присутствие в соцсетях увеличилось более чем на 100%.