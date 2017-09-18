Турция стянула к границе с Сирией 80 единиц бронетехники – СМИ

Турция продолжает передислоцировать военную технику на границу с Сирией.

Как сообщает агентство Анадолу, в провинцию Хатай на границе с Сирией по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств.

Сообщается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели.

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Отметим, что в Сирии продолжается война, начавшаяся в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Турция в вооруженном конфликте в Сирии противостоит правительственным войскам президента Башара Асада и группировке «Исламское государство».