В турецкой Анталье со скалы сорвался автобус с туристами, есть погибшие (фото)
14:28, 17 сентября 2017Мир
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По меньшей мере двое человек погибли, большое количество пострадавших.
В автобусе ехали 27 иностранных туристов / фото haberturk.com
В турецкой Анталии туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы
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Об этом сообщает «Эспрессо» со ссылкой на Haberturk.
Согласно сообщению, в автобусе ехали 27 иностранных туристов. Национальность туристов не уточняется.
Отмечается, что по меньшей мере двое человек погибли, большое количество пострадавших.
Еще пятерых пассажиров пытаются вызволить из транспорта спасатели.
Сейчас на месте происшествии работает большое количество карет скорой и спасателей.
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