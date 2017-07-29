Пожар в гостинице в Турции: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек
13:42, 29 июля 2017Мир
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В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турков.
Огонь вспыхнул около 8 часов утра в районе кухни отеля / фото Mynet
Пожар вспыхнул в субботу утром, 29 июля, в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.
Как передает Mynet, огонь вспыхнул около 8 часов утра в районе кухни одного из элитных отелей Кемера. Сотрудникам отеля пришлось евакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых иностранцы и турецкие граждане.
В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турков.
На место пожара прибыли несколько бригад пожарных. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.
Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери до пожарных лестниц.
В больницу доставили 14 человек / фото Mynet
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