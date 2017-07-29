Пожар в гостинице в Турции: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

Пожар вспыхнул в субботу утром, 29 июля, в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

Как передает Mynet, огонь вспыхнул около 8 часов утра в районе кухни одного из элитных отелей Кемера. Сотрудникам отеля пришлось евакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых иностранцы и турецкие граждане.

В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турков.

На место пожара прибыли несколько бригад пожарных. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.

Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери до пожарных лестниц.