Лидер КНДР заявил о скором завершении формирования ядерных сил страны

Северная Корея в скором времени завершит формирование своих ядерных сил, несмотря на введенные против страны международные санкции.

Об этом заяввил глава КНДР Ким Чен Ын во время личного осмотра баллистической ракеты Hwasong-12, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.

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«Мы должны четко показать шовинистским крупным государствам, как наша страна достигает завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции и блокаду», - заявил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что «необходимо положить конец» странам, которые ввели санкции против Северной Кореи при помощи «общих усилий государства».

Ким Чен Ын также добавил, что конечной целью ядерной программы КНДР является достижение военного паритета с США, добаляет РБК. «Наша конечная цель - достичь реального военного паритета с США и заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи», - подчеркнул лидер КНДР.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. В этот раз это была баллистическая ракета средней дальности. Она преодолела 3700 км и поднялась на высоту около 770 км. Ракета пролетела над территорией Японии упала в воды Тихого океана в 2 тыс. км. от острова Хоккайдо.