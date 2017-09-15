Голливудская звезда собирается на несколько лет уйти из большого кино
Актриса заявила, что ей необходим перерыв.
Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс собирается на несколько лет уйти из кино. Об этом она заявила в эфире программы Today, котоаря вышла в четверг, 14 сентября.
Ведущая телешоу спросила актрису, не думала ил она о том, чтобы отдохнуть от насыщенного графика съемок, ведь не успела она закончить работу в фильмах "мама!" и "Красный воробьей", как отправляется на съемки новых "Людей Икс".
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"Я хочу сделать паузу. На ближайшие два года, я не подписывалась ни на какой новый проект. Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - сказала Лоуренс.