Голливудская звезда собирается на несколько лет уйти из большого кино

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс собирается на несколько лет уйти из кино. Об этом она заявила в эфире программы Today, котоаря вышла в четверг, 14 сентября.

Ведущая телешоу спросила актрису, не думала ил она о том, чтобы отдохнуть от насыщенного графика съемок, ведь не успела она закончить работу в фильмах "мама!" и "Красный воробьей", как отправляется на съемки новых "Людей Икс".

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"Я хочу сделать паузу. На ближайшие два года, я не подписывалась ни на какой новый проект. Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - сказала Лоуренс.