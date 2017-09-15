Агрессия КНДР угрожает всему миру - Тиллерсон
18:16, 15 сентября 2017Мир
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что режим в КНДР угрожает демократии в Южной Корее и Японии.
Рекс Тиллерсон / REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что агрессия КНДР угрожает всему миру, сообщает Reuters.
«Режим в КНДР угрожает демократии в Южной Корее и Японии, и что более важно и произошло совсем недавно, распространил свои угрозы на США, что представляет опасность для всего мира», — сказал Тиллерсон.
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15 сентября КНДР провела пуск ракеты в направлении Японии. Ракета пролетела 3700 км и упала на расстоянии 2000 км от острова Хоккайдо.
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