Агрессия КНДР угрожает всему миру - Тиллерсон

18:16, 15 сентября 2017
Мир
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что режим в КНДР угрожает демократии в Южной Корее и Японии.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что агрессия КНДР угрожает всему миру, сообщает Reuters.

«Режим в КНДР угрожает демократии в Южной Корее и Японии, и что более важно и произошло совсем недавно, распространил свои угрозы на США, что представляет опасность для всего мира», — сказал Тиллерсон.

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15 сентября КНДР провела пуск ракеты в направлении Японии. Ракета пролетела 3700 км и упала на расстоянии 2000 км от острова Хоккайдо.

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Теги: #ракеты КНДР#ракетная программа КНДР#Тиллерсон о КНДР