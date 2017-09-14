Свежая, бежевая и жующая: к своему возвращению в большое кино Анджелина Джоли сменила образ (фото)

Анджелина Джоли вместе с детьми прилетела в Нью-Йорк, где сегодня должна состояться премьера ее новой картины "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".

Папарацци и поклонники встретили актрису в аэропорту. Анджелина была на высоте: в наряде бежевого цвета и туфлях-лодочках в тон, а также с укладкой и красной помадой на губах.

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Кстати, фотографам даже удалось запечатлеть, как по дороге к автомобилю Анджелина ест крендель. Углеводы, как вы понимаете, Джоли не навредят, быть может, благодаря таким перекусам актриса и стала выглядеть намного лучше, чем раньше.

Отметим, ленту "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", в которой Джоли выступила в роли режиссера, сценариста и продюсера, уже показывали на кинофестивале в Торонто, тогда знаменитость появилась на красной дорожке в. черном асимметричном платье.