Анджелина Джоли планирует вернуться к работе после более чем годового "перерыва" из-за семейных обстоятельств

Анджелина Джоли рассказала, что планирует вернуться к работе после более чем годового "отпуска" из-за сложной "семейной ситуации" и раскола с Бредом Питтом, пишет The Hollywood Reporter.

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Выступая на кинофестивале Теллурида, где ее новый фильм о Камбодже "Сначала они убили моего отца", оценили как хороший дебют (он должен выйти в ряде кинотеатров и на Netflix 15 сентября), Джоли также сказала, что хотела бы однажды отказаться от актерства в пользу режиссерской деятельности, если это будет возможно.

Джоли отметила, что еще не взялась за следующий проект, хотя в этом году могут начать снимать сиквелл "Малефисьенты".

Как сообщал УНИАН, Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли хотят воссоединиться. Так утверждает биограф пары, журналист Ян Гальперин.