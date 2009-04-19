Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой

Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи. "Направляю сердечное приветствие и горячие поздравления братьям и сестрам Восточных Церквей, которые, следуя юлианскому календарю, отмечают сегодня святую Пасху", - сказал понтифик, выступая в воскресенье перед паломниками в своей загородной резиденции Кастельгандольфо. "Пусть воскресший Господь обновит во всех свет веры и дарует всем радость и мир", - сказал Бенедикт Шестнадцатый.

РИА новости