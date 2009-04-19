Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой
14:21, 19 апреля 2009Мир
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«Пусть воскресший Господь обновит свет веры»
Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи. "Направляю сердечное приветствие и горячие поздравления братьям и сестрам Восточных Церквей, которые, следуя юлианскому календарю, отмечают сегодня святую Пасху", - сказал понтифик, выступая в воскресенье перед паломниками в своей загородной резиденции Кастельгандольфо. "Пусть воскресший Господь обновит во всех свет веры и дарует всем радость и мир", - сказал Бенедикт Шестнадцатый.
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