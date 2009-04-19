Африканские страны создадут таможенный союз

Страны, входящие в Общий рынок Восточной и Южной Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), договорятся о создании единого таможенного союза в июне 2009 года. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам генерального секретаря COMESA Синдизо Нгвенья (Sindiso Ngwenya), союз будет способствовать увеличению объема торговли государств - участников организации. Как отметил Нгвенья, за последнее время этот показатель увеличился с 3,1 миллиарда до 9,2 миллиарда долларов, однако все еще составляет менее десяти процентов потенциального объема.

Объявление о создании таможенного союза будет сделано во время саммита организации, который состоится 7-8 июня в Хараре, столице Зимбабве. Первоначально встреча должна была пройти в мае 2008 года, однако дважды переносилась из-за экономического кризиса в Зимбабве. Помощь зимбабвийской экономике также станет предметом обсуждения на саммите.

Общий рынок Восточной и Южной Африки был образован в 1994 году, напоминает Лента.ру. Организация объединяет 19 стран с общим населением более 400 миллионов человек. Участниками COMESA являются Бурунди, Коморские и Сейшельские острова, Джибути, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Египет, Ливия, Кения, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Эфиопия, Руанда, Судан, Уганда, Свазиленд, Замбия и Зимбабве.