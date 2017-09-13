Россия предлагала Трампу "нереалистичный" план нормализации отношений - Buzzfeed

Власти России в марте 2017 года предложили администрации президента США план, предполагающий полноценное восстановление отношений между странами. Об этом сообщает издание Buzzfeed, в распоряжении которого оказался документ, передает Медуза.

Документ предполагал ряд встреч и консультаций между представителями РФ и США, посвященных широкому кругу тем — от информационной безопасности (эту встречу, где Россию представлял бы советник президента РФ Андрей Крутских, предлагалось провести в апреле) и «взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и инвестиций» до ситуации в Украине и денуклеаризации Корейского полуострова.

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К моменту встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, согласно этому плану, руководители военных ведомств и спецслужб обеих стран должны были также провести консультации, пишет издание.

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте назвал ожидания России о нормализации отношений «нереалистичными»; по его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон в июле подтвердил главе МИД РФ Сергею Лаврову невозможность более масштабного налаживания отношений без усилий России по нормализации ситуации в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности сказал Buzzfeed, что Россия могла счесть условия предложения приемлемыми скорее из-за сообщений СМИ о положительном отношении Трампа к РФ, чем на основании действий американской администрации.

Какой именно была реакция администрации США на это предложение, из публикации неясно - представители Белого дома и Госдепартамента заявили Buzzfeed, что не говорили России о выполнимости этого плана. Из статьи следует, в то же время, что некоторые из предложенных Россией встреч состоялись.

"Кроме возможности узнать о сферах, в которых Кремль хотел улучшить отношения двух стран, этот план раскрывает непроговоренное представление Москвы, что Трамп не разделяет злость США на вмешательство РФ в выборы 2016 года и будет готов к молниеносному сближению", - пишет Buzzfeed.