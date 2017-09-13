Парламент Ирака отверг план референдума о независимости Курдистана

Парламент Ирака отверг план автономного курдского региона на севере страны провести референдум о независимости, пишет Радио Свобода.

Депутаты также проголосовали за то, чтобы предоставить премьер-министру Хайдару аль-Абади полномочия «осуществлять все шаги для защиты единства Ирака» и начать «серьезный диалог» с лидерами Иракского Курдистана.

Во время обсуждения и голосования депутаты-курды вышли из сессионного зала.

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После этого голосования лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что референдум, который назначен на 25 сентября и результаты которого, по плану, сами по себе не обязательны к исполнению, все равно состоится.

«Диалог с Багдадом возобновится после референдума», – сказал он.

По его словам, референдум необходим, ибо все другие попытки обеспечить права и интересы курдов провалились.

Иракский Курдистан по Конституции Ирака 2005 года, которая установила федерализацию страны, стал автономией в составе Ирака, а на практике уже по многим вопросам действует, не смотря на Багдад.

Планы референдума о полной независимости региона вызвали значительное сопротивление также в Иране и Турции, где есть значительные курдские меньшинства, а в Турции действует и вооруженное сепаратистское движение местных курдов. Тегеран и Анкара опасаются, что такой референдум усилит сепаратистские настроения и действия и среди курдов в этих странах.

Также против референдума выступают США и Европейский союз – там опасаются, что он значительно ослабит и так неустойчивое правительство в Багдаде.