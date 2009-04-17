Пересчет голосов не поменял расклад в парламенте Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы при пересчете голосов не обнаружил отклонений от прежних данных, которые могут повлиять на результаты прошедших 5 апреля парламентских выборов.

Об этом РИА «Новости» сообщил секретарь ЦИК Юрий ЧЕКАН.

"Расклад мандатов в парламенте в принципе останется прежним. Коммунисты получат 60 мандатов, либералы и либерал-демократы - по 15, альянс "Наша Молдова" - 11", - сказал Ю.ЧЕКАН, ссылаясь на предварительные данные пересчета голосов.

Окончательные итоги пересчета голосов будут обнародованы в 18.30 мск.

Главу государства в Молдове избирает парламент. Для избрания Президента Молдовы необходим 61 депутатский мандат из 101.