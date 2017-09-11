ФБР начало расследование деятельности российского пропагандистского агенства Sputnik - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США допросило бывшего корреспондента Белого дома Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования о нарушении закона об иностранных агентах (FARA), как сообщает Yahoo News.

При этом портал со ссылкой на анонимные источники утверждает, что ФБР получило доступ также к флеш-накопителю и рабочей переписке журналиста.

Сам Файнберг подтвердил порталу, что допрос проводился около двух часов и был посвящено «внутренней структуре, редакционным процессам и финансированию Sputnik».

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Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, изменяющий требования к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Документ наделяет Министерство юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в стране.

Как отмечает издание, неясно, являются ли действия агентов ФБР частью расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Россией.

«Мы не подтверждаем, являются ли конкретные вопросы частью нашего текущего расследования или нет», — сообщил пресс-секретарь Мюллера. Представитель министерства юстиции отказался от комментариев, ФБР не ответило на запрос.