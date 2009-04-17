Саркози позволил себе нелестные отзывы об Обаме и своих коллегах по ЕС

Президент Франции Николя САРКОЗИ оскорбил своих коллег по ЕС и лидера США во время завтрака с депутатами французского парламента.

Как сообщила 16 апреля французская газета Liberation, оскорбления в адрес европейских коллег прозвучали во время завтрака, на который Н.САРКОЗИ пригласил 12 депутатов Палаты представителей и 12 членов Сената, среди которых были и представители оппозиции, которые сообщили левой Liberation содержание встречи.

Так, по данным собеседников издания, во время завтрака Н.САРКОЗИ рассказал депутатам о результатах саммита “Большой двадцатки”, который состоялся 2 апреля в Лондоне. Во время основного блюда французский Президент дал характеристику новому хозяину Белого дома.

“Барак ОБАМА имеет острый ум, он очень умен и харизматичен. Но он избран лишь два месяца назад, и никогда не руководил ни одним министерством в своей жизни. Есть несколько вещей, по которым он не имеет собственной позиции”, - заявил Н.САРКОЗИ. По его словам, это касается, в частности, вопроса уменьшения выбросов СО2 в атмосферу.

Французский Президент также дал характеристику Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, как “полностью отсутствующему среди “Большой двадцатки”. Говоря о канцлере Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ, Н.САРКОЗИ заявил, что после того, как она ознакомилась с состоянием банковской сферы и автомобильной промышленности, “она не имела иного выбора, чем склониться” к его позиции.

Больше всех досталось премьер-министру Испании Хосе Родригесу САПАТЕРО. Во время десерта, когда Н.САРКОЗИ налил себе яблочный компот, он заявил, что можно много говорить об испанском премьере. “Он, по-видимому, не очень умен”, - заявил французский Президент.

Единственным европейским лидером, который получил похвалу Н.САРКОЗИ, стал итальянский премьер Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

“Важно в демократии – быть переизбранным. Посмотрите на С.БЕРЛУСКОНИ - его уже переизбирают в третий раз”, - заявил Президент Франции.