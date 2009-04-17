Проект европейского транспортного самолета критически “завис”

Программа военно-транспортного самолета A400M нуждается в дополнительных инвестициях, а участвующие в ней европейские государства должны задуматься о последствиях ее прекращения. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в интервью одной из испанских газет исполнительный директор Airbus Том Эндерс. В Европе от программы A400M напрямую зависит судьба более 40 тысяч рабочих мест, 15 тысяч из которых в Испании.

Как уточняет агентство, ранее Великобритания и Германия, одни из крупнейших заказчиков транспортника A400M, пригрозили выйти из 26-миллиардного проекта, который испытывает технические сложности. Точные сроки поставок самолетов заказчикам пока неизвестны, в то время как авиационные парки вооруженных сил этих государств нуждаются в обновлении.

Право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке заказчики получили после 1 апреля 2009 года, так как задержка первого полета машины превысила 14 месяцев. Однако точная дата этого события также пока неизвестна. В настоящее время, по данным Airbus, производитель проводит испытания двигателя самолета, который установлен на аналогичной военно-транспортной машине американского производства.

В середине марта 2009 года на заседании в Праге страны-участницы проекта приняли решение объявить трехмесячный мораторий на аннулирование контрактов с производителем. Вместе с тем, ЮАР, как неевропейский заказчик, намерена рассмотреть другие варианты. Но, как сообщили недавно в военном ведомстве страны, реальных альтернатив A400M пока нет - портфель заказов военно-транспортных самолетов C-130J производства Lockheed Martin расписан минимум до 2011-2012 года, а C-17 Globemaster южноафриканцы считают слишком дорогим.

Лента.ру