В годовщину основания КНДР называет себя "непобедимой ядерной державой"

Несмотря на осуждение международным сообществом ядерной и ракетной программы КНДР, Северная Корея называет себя "непобедимой ядерной державой". Именно так описали военные возможности Пхеньяна государственные северокорейские СМИ, передает DW.

В субботу, 9 сентября, в КНДР отмечают 69-ю годовщину основания. Праздник традиционно отмечают возложением цветов к памятникам умерших диктаторов Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. В сообщениях северокорейских государственных СМИ также прослеживались косвенные угрозы в сторону США проводить дальнейшие ядерные и ракетные испытания.

Северокорейская пресса призвала и в дальнейшем развивать ракетную и ядерную программу страны, чтобы таким образом защититься от США. В ответ на давление со стороны Вашингтона, Пхеньян пообещал еще больше "подарков" в виде ракетных и ядерных испытаний.

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Несмотря на опасения руководства Южной Кореи, что северный сосед может воспользоваться празднованиями как поводом для пуска ракет, никаких приготовлений к ракетных пускам не замечено.

Напомним, США, Китай, Германия и ЕС выступают за усиление санкций против северокорейского режима как реакцию на пуски ракет и ядерные испытания.