Строительством Nord Stream руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне - журналист

Строительством газопровода Nord Stream и популяризацией этого проекта занимались и в дальнейшем занимаются бывшие агенты КГБ и Штази (спецслужбы ГДР). Они коррумпировали и шантажировали важнейших политиков Швеции, Финляндии, Германии и Дании, чтобы получить соответствующие полномочия. Пишет об этом датский журналист-расследователь Йенс Говсгаард (Jens Høvsgaard) в своей книге «Spionerne der kom ind med varmen» («Шпионы пришли с жарой»), передает Polskie Radio.

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Автор книги отметил, что нынешний директор Nord Stream Маттиас Варниг был агентом Штази в ГДР и секретным агентом в Западной Германии. Владимир Путин, который полностью контролирует Газпром, является бывшим агентом КГБ.

«Эти два джентльмена – давние знакомые, вместе работали в Дрездене во время „холодной войны”. Когда им требовалось разрешение на строительство газопровода Nord Stream еще в 2009 году, они завербовали бывших коллег и использовали несколько шпионских методов, чтобы оказывать давление и шантажировать политиков и государственных служащих в странах, которые участвуют в этом проекте», – заявил Йенс Говсгаард.

Журналист напомнил, что бывшие агенты КГБ, так называемые силовики, и теперь занимают видные должности в администрации Путина и в Газпроме. Пять из шести руководителей Газпрома были шпионами КГБ. Йенс Говсгаард также подчеркнул, что, несмотря на изменение ситуации в мире по сравнению с 2009 годом, путинская система остается такой, как прежде, она не меняется. Поэтому Nord Stream и Газпром в дальнейшем используют угрозы против правительств и одаривают некоторых щедрыми пожертвованиями, чтобы получить разрешение на строительство очередной ветки газопровода.

«С западной перспективы 2009 года Путин и Россия были обычными партнерами. Когда такие страны, как Польша и Украина или страны Балтии постоянно предупреждали остальной Европы о намерениях Путина, что использует газ как политическое оружие, немного западных лидеров принимало это во внимание», – сказал журналист.

В своей книге он обнародовал данные, полученные из дипломатических каналов, и документы, которые свидетельствуют о последствиях согласия на российский проект. «Для таких стран, как Дания, доступ датских компаний к российскому рынку был важнее, чем стабильность Украины. Сегодня политики лучше осознают эту проблему, но как отказать Путину, когда они имели с ним общие дела еще 2010 года? Это проблема», – отметил Йенс Говсгаард.

Датский журналист считает, что бывшие агенты КГБ и Штази, в сотрудничестве с экс-канцлером Германии Гергардом Шредером, имеют доступ к лицам, принимающим решения в Дании, Швеции и Финляндии, и используют эти контакты.

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