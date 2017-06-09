Референдум о независимости Каталонии назначили на 1 октября

Премьер-министр испанского региона Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу, 9 июня, объявил о решении провести референдум об отделении от Испании 1 октября 2017 года, пишет DW.

Лидер Каталонии во время телеобращения заявил, что вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?". Пучдемон подчеркнул, что он остается открытым к диалогу с испанским правительством, однако само проведение референдума не может быть предметом переговоров.

С точки зрения правительства Каталонии, которое последовательно выступает за отделение от Испании, результаты плебисцита будут обязательственными. Однако правительство Испании во главе с премьер-министром Мариано Рахоем неоднократно подчеркивал, что не допустит проведения референдума об отделении Каталонии.

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Напомним, в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум за отделение от Испании, хотя его было запрещено судом. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии.

В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.